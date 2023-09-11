На тлі візиту Бербок Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки з боку Берліна

Президент України Володимир Зеленський анонсує посилення оборонної підтримки з боку Німеччини.



«Сьогодні є хороша новина. Готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини – ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцем те про що говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок – зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений, що буде результат», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський також повідомив про переговори з іншими партнерами України щодо додаткових систем ППО.

«Рухаємось також із іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні», – додав він.

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 11 вересня приїхала з візитом до Києва. Після зустрічі зі своїм українським колегою вона заявила, що у контексті постачання ракет Taurus Україні «ніяких обіцянок не давала». Водночас, за словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, це питання «просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях».

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

13 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок», – сказав Шольц, пише Tagesschau.

За його словами, «це стосується і доставки ракет Taurus».

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що «розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням».

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

Крім того, Київ місяцями просить Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS. США поки що офіційно не оголошували про рішення надати це озброєння Україні.