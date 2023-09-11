Reuters: США близькі до схвалення відправки Києву ракет більшої дальності з касетними боєприпасами

Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення відправлення в Україну ракет більшої дальності, наповнених касетними боєприпасами, пише Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників.

За даними агенції, Вашингтон розглядає можливість відправлення однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), які дальність яких може досягати 306 км, або керованої реактивної системи залпового вогню GMLRS, наповнених касетними боєприпасами, повідомили троє офіційних осіб США.



У Reuters зазначають, що у разі схвалення будь-який варіант буде доступний для швидкої доставки до Києва.



Чотири джерела повідомили, що рішення відправити ATACMS або GMLRS, або обидва, не є остаточним і може бути відхиленим.

Днями ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS. За даними медіа, постачання ракет «розглядається», ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. У Пентагоні 11 вересня не спростували і не підтвердили цю інформацію, заявивши, що нової інформації щодо надання ATACMS немає.

Київ місяцями просить Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS. США поки що офіційно не оголошували про рішення надати це озброєння Україні.

На початку липня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії у протистоянні російському вторгненню. У новому пакеті, серед іншого, є касетні боєприпаси. За словами президента США Джо Байдена, касетні боєприпаси повинні допомогти ЗСУ «зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу».