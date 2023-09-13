«Ми надто повільні і нерішучі»: Курт Волкер про військову допомогу США Україні

Обсяг військової та економічної допомоги США для України є надзвичайним, але надавали її недостатньо швидко та з обмеженнями. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017– 2019 роках.

«Білий дім, адміністрація США зробили неймовірно багато для підтримки України. Обсяг військової допомоги, економічної допомоги, яку ми надали, всі різні типи зброї та боєприпасів і навчання є справді надзвичайними. І я вважаю це все вирішальним для виживання України та успіху, який ми бачимо в Україні сьогодні. Тому в цьому я віддаю належне адміністрації. Але також критично ставлюся до того, що ми зробили це недостатньо швидко і з надто великими обмеженнями», – сказав Курт Волкер.

За його словами, США багато разів казали «ні» тому чи іншому озброєнню, але потім таки змінювали думку і поставляти його Україні. Нині така ж дискусія щодо ATACMS та F-16.

«Спочатку ми сказали, що не дамо «Стінгерів», а потім передумали. Спочатку ми сказали, що не буде важкої броні, а потім змінили свою думку. Тоді ми сказали, що не буде артилерії великої дальності, а потім ми додали більшу дальність. І зараз ми все ще говоримо, що не дамо ATACMS з найбільшим радіусом дії. Ми сказали, що не буде касетних боєприпасів. Зараз ми їх надаємо. Ми говорили, що не надаватимемо літаків. А зараз ми говоримо «так» літакам, але не раніше наступного року», – пояснює американський дипломат.

Тому, за його словами, «ми надто повільні, ми надто нерішучі». Проблема в тому, на думку Волкера, що «немає чіткого розуміння, в чому полягає мета». За його словами, мета – перемога України і витіснення Росії з окупованих територій.

«Ми маємо це чітко розуміти, а потім надати все, що в наших силах, щоб допомогти це зробити. І я думаю, що причина – їхній страх російської ескалації, зокрема, через підбурювання інших країн до атак на країни НАТО, і тут ми повинні були б долучитися до оборони. Або ж ескалація до використання ядерної зброї. І тому вони намагаються уникнути цієї переломної точки в психології Путіна, щоб він не пішов на ескалацію», – зазначив Волкер.

Але, на його думку, це помилковий аналіз, це неправильне розуміння Володимира Путіна.

«Якби Володимир Путін міг ескалувати, він би це вже зробив. Він не має наміру воювати в Україні і програвати. Він намагається воювати в Україні і перемагати. І ми маємо це визнати та діяти відповідно», – підсумував Курт Волкер.

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На початку вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Вашингтон надав Україні 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.