З п’яти населених пунктів на Запоріжжі евакуювали всіх дітей – обласна влада

З населених пунктів Запорізької області, розташованих поблизу зони бойових дій, евакуювали всіх дітей. Про це в етері Радіо Свобода (Свобода.Ранок) розповів заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко.

Йдеться про місто Гуляйполе, села Преображенка та Новопавлівка у Пологівському районі, а також про Степногірськ Василівського району. За уточненими даними від Запорізької ОВА, усіх дітей також вивезли і з села Єгорівка Пологівського району. Загалом, за даними обласної влади, з цих населених пунктів вивезли 59 дітей.

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«Ми в принципі справилися з завданням, яке нам ставив уряд України, і те рішення, яке було прийняте віцепрем’єр-міністром щодо евакуації дітей з населених пунктів Гуляйполе, це Гуляйпільської територіальної громади, з Преображенська (Преобораженська територіальна громада) і Новопавлівки – це Оріхівська територіальна громада. Там ми повністю відпрацювали і всіх дітей ми евакуювали з сім’ями. По Степногірську також дуже чітко все відпрацьовано. На даний час жодної сім’ї з дітьми там немає. І взагалі там по цивільному населенню також така от ситуація в нас», – сказав Мироненко.

Зокрема, за даними посадовця, станом на 22 вересня зі Степногірська до міста Запоріжжя виїхали 82 людей, 39 з яких – діти. Нині у селищі немає жодного мешканця, запевняють у Запорізькій ОВА. А з сіл Преображенка, Єгорівка, Гуляйполя та Новопавлівка вивезли 47 людей, з них 20 – діти.

Примусову евакуацію дітей з п’яти населених пунктів Запорізької області – Преображенка, Єгорівка, Гуляйполе, Новопавлівка та Степногірськ – оголосили 29 серпня. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляли, що через складну безпекову ситуацію звідти планують примусово вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих.