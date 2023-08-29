Мінреінтеграції: у п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей

У п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ідеться про евакуацію з міста Гуляйполе, селища міського типу Степногірськ, а також сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

«Відповідне звернення Запорізької ОВА розглянули на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій», – повідомляє пресслужба міністерства.



Окрім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у цих населених пунктах.

Напередодні віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірини Верещук анонсувала обов’язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. За її словами, з п’яти населених пунктів мають вивезти 54 дитини.