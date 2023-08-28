У Запорізькій області оголосять обов’язкову евакуацію дітей: Верещук назвала райони

У понеділок, 28 серпня, планують оголосити обов’язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області, йдеться в заяві віцепрем’єрки з питань реінтеграції Ірини Верещук під час телемарафону.

«У нас сьогодні (28 серпня – ред.) буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівський та Пологівський райони. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти», – сказала вона.

Також, за даними Верещук, обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. Крім того, досі у Донецькій області залишаються 89 дітей, яких необхідно вивезти до безпечнішого місця.

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив Радіо Свобода 18 серпня, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності евакуації людей в разі загрози окупації Куп’янська.

Обов’язкову евакуацію у Куп’янському районі оголосили 10 серпня. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.