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Організація Save Ukraine повідомляє про вивезення 13 дітей з окупованих територій

За даними засновника, організація здійснила 11 рятувальних місій, в ході яких евакуювала 176 дітей

З окупованих регіонів України на вільну територію вивезли 13 дітей, повідомила благодійна організація Save Ukraine 12 вересня.

Засновник організації, колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба навів кілька історій дітей, які опинилися в окупованих регіонах. Він назвав їх вивезення на вільну територію «завданням з зірочкою».

«Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11 рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області», – додав він.

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За даними Кулеби, організація здійснила загалом 11 рятувальних місій, в ході яких евакуювала 176 дітей.

Минулого тижня Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути додому 9 українських дітей, які, зокрема, перебували на тимчасово окупованій території.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

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