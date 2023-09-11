У Німеччині закривають розслідування нападу на дитину-біженця, мама – проти

Правоохоронці Геттінгена закривають розслідування щодо нападу невідомого російськомовного чоловіка на десятирічного українського хлопчика у Німеччині. Спершу справу розслідували як замах на вбивство з політичним мотивом, але, на думку поліції, ця версія не підтвердилася.

26 серпня, як повідомляв раніше проєкт «Ти як?», у німецькому місті Айнбеку російськомовний чоловік напав на групу дітей-біженців, які розмовляли між собою українською мовою.

Зазначалося, що невідомий кинув 10-річного хлопчика у канаву з мосту – дитина отримала струс мозку, забій плеча та ноги.

Спершу поліція розслідувала цю справу як замах на вбивство.

Тепер правоохоронці припускають, що перші свідчення дитини могли бути неправдивими.

Німецькі слідчі повідомляють, що дитина могла сама травмуватися ще до словесної перепалки з невідомим чоловіком та сама випадково впала з мосту в неглибоку канаву. Також в заяві зазначається, що первинні свідчення дитини могли бути неправдивими. Тож це – причини, чому правоохоронці закривають справу.

Радіо Свобода поспілкувалося із мамою потерпілого – вона категорично виступає проти закриття розслідування.

Цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми?

«Це, виходить, що цей чоловік напав на моїх дітей, а винні ми? Я довіряю своїй дитині, і мій син не змінював свідчення. Вони його лише один раз опитали, а перші свідчення базувалися на розповідях інших дітей, бо Даня не говорить німецькою. Даня не казав, що його кинули в канаву, але штовхнули й він ударився», – розповідає мама постраждалого хлопчика Оксана.

У новій заяві правоохоронців Геттінгена ідеться, що 26 серпня діти роздратували російськомовного чоловіка, який гуляв зі своєю жінкою та дітьми. Вони, за версією слідчих, вигукували лайливі слова, після чого між ними та чоловіком виникла сварка. Він схопив десятирічного хлопчика за футболку – і той втратив рівновагу та впав на балку. Після допиту інших свідків обвинувачення припускає, що хлопчик сам порізав ногу ще до початку суперечки. Також те, що він випадково впав у канаву та зазнав поранень, і стало приводом для початку кримінальної справи.

Проте прокуратура дійшла висновку, що хлопчик дав неправдиві свідчення, бо боявся реакції батьків через забруднений одяг та отримане під час гри поранення ноги. У канаву він нібито впав сам, і його ніхто не штовхав, як повідомлялося раніше.

Хлопчик з України, ймовірно, вигадав напад росіянина в Айнбеку

У коментарі проєкту «Ти як?» Радіо Свобода Андреас Б’юїк, старший прокурор Прокуратури Геттінгена, підтвердив, що справу щодо нападу на 10-річного українця буде закрито:

«Розслідування показало, що десятирічний хлопчик з України, ймовірно, вигадав напад росіянина в Айнбеку. Мотивом неправдивого звинувачення з боку хлопчика можливо є те, що він боявся неприємностей вдома через свій сильно забруднений одяг і травму на нозі. Нападника не шукатимуть, бо після опиту свідків можна припустити, що хлопчик отримав травму ноги від уламка або іншого гострого предмета під час гри біля каналу».

Натомість, Оксана – матір потерпілого неповнолітнього каже, що вона категорично незадоволена результатами розслідування

«Я шокована від результатів розслідування. Той чоловік штовхав мого сина і є зафіксований струс мозку. У нас маленьке містечко, але він (нападник – ред.) далі гуляє на свободі. Незалежно від того, що діти могли йому сказати, він не мав права торкатися або ображати їх. Він також не мав права штовхати їх і кидати у них пляшки або кросівки. Чомусь поліція не вказала, що той чоловік кидав у Даню кросівки».

Також, за даними прокуратури, невідомий нападник кидав пляшку у бік хлопчика, але не було встановлено обставин цього інциденту:

«Після цього чоловік нібито кинув пляшку в бік хлопчика, хоча сумнівно, чи був цей кидок прицільним і чи влучив він у хлопчика».

Мама хлопчика каже, що пляшка зачепила плече Дані, і ця інформація також є у медичному звіті.

Оксана каже, що вона з сім’єю проводить своє розслідування та хоче, щоб той чоловік поніс покарання за те, що напав на її дітей.

«У нас є детальний опис того чоловіка та жінки (яка його супроводжувала – ред.). Я не розумію, чому вони не вірять моєму сину. Ну не дивно, що вони зараз закривають цю справу. На мою думку, вони не хочуть скандалу й зв’язуватися з російськомовними, ось і все», – обурюється жінка.