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Як бізнес у Бельгії «полює» на працівників із України (відео)

Як бізнес у Бельгії «полює» на працівників із України (відео)
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Як бізнес у Бельгії «полює» на працівників із України (відео)

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До реалій у Європейському союзі призвичаюються не лише українські біженці, а й бізнес. Це доводить історія суші-закладів, чий власник після повномасштабного вторгнення переїхав до Бельгії, де його мережа нині процвітає. У свій заклад він охоче працевлаштовує саме українців. Вони і готують, і обслуговують клієнтів, серед яких не лише пересічні відвідувачі, а вже й топ-дипломати. Як розвивається за кордоном український бізнес, тим самим забезпечуючи своїх співгромадян роботою – дивіться у відео.

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