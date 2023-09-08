До реалій у Європейському союзі призвичаюються не лише українські біженці, а й бізнес. Це доводить історія суші-закладів, чий власник після повномасштабного вторгнення переїхав до Бельгії, де його мережа нині процвітає. У свій заклад він охоче працевлаштовує саме українців. Вони і готують, і обслуговують клієнтів, серед яких не лише пересічні відвідувачі, а вже й топ-дипломати. Як розвивається за кордоном український бізнес, тим самим забезпечуючи своїх співгромадян роботою – дивіться у відео.