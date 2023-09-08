«Забирайтеся в Україну» і зламана щелепа: у Польщі побили українських підлітків, поліція відреагувала

У Ґданську побили двох підлітків з України. Одна з постраждалих потрапила до лікарні із зламаною щелепою. Польська поліція уже затримала нападників.

Відео нападу на біженців з України у соцмережі опублікував Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки 7 вересня. Сама ж подія сталася 4 вересня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Польщі. Проєкт «Ти як?» публікує всі відомі на цей момент деталі нападу.

За інформацією неурядової організації, кілька 16-річних підлітків з України біля озера святкували початок навчального року, розмовляли і трохи співали українською. Саме звучання української мови, як стверджує Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, розлютило групу поляків, які відпочивала поруч.

Спочатку вони вигукували «забирайтеся геть, до себе в Україну», а потім одна полячка, лаючись, накинулася на 16-річну українку і, як видно на відео, спочатку била руками, а потім нанесла удар коліном в обличчя. Коли на захист постраждалої став її 16-річний товариш, то його теж побили двоє чоловіків і поламали окуляри.

За інформацією центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, потерпіла потрапила до лікарні із зламаною щелепою.

Нападників затримали

У цій справі місцева поліція вже затримала трьох агресивних нападників, вказується в повідомленні польських правоохоронців.

«Поліцейські затримали 26-річну жінку, яка безпричинно напала на 16-річну дівчину та пошкодила їй телефон. Також у цій справі затримано двох підозрюваних чоловіків, яким 28 і 43 роки. Двом нападникам вже висунули звинувачення. Злочини, які їм інкримінуються, мали хуліганський характер, і це призведе до більшої міри покарання», - написала місцева поліція у соцмережах.

Потенційне покарання, яке їм загрожує, від трьох до п'яти років в'язниці.

За рішенням прокуратури двоє підозрюваних перебувають під поліцейським наглядом, їм заборонено наближатися та контактувати з потерпілими та свідками.

Радіо Свобода поспілкувалася телефоном з родичами постраждалих, вони поки що відмовляються коментувати побиття. Відомо, що підлітки – біженці від розв'язаної Росією війни проти України, зокрема, 16-ти річна дівчина з Одещини. Після трьох днів у лікарні її вже відпустили додому.

Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2023 року, саме Польща допомагала мільйонам українських біженців, переважно жінкам із дітьми, врятуватися від війни.

Тисячі поляків облаштували пункти гуманітарної допомоги для біженців, на волонтерських засадах допомагали українським біженцям вирішити нагальні проблеми, а також – відкрили свої домівки, надавши притулок українцям. Польща була однією із перших країн, які надали Україні зброю одразу після початку неспровокованої агресії з боку РФ. Влада Польщі послідовно підтримує Україну у протистоянні агресії Росії.

Не перша агресія проти українців

Тиждень тому проєкт «Ти як?» уже повідомляв про агресію проти українських біженців у Польщі.

Тоді поляк накинувся на українку з дітьми з криками «Звалюй до себе». Чоловік називав їх «українським сміттям» і казав забиратися геть і нецензурно лаявся.

Агресивний випад в бік українки та двох її синів стався після того, як мʼяч, яким гралися діти, випадково влучив у собаку поляка.

Українська біженка зафільмувала агресивну поведінку поляка і хотіла написати заяву в поліцію.

Спершу їй там відмовили, тому біженка опублікувала відео у соцмережах.

Чимало поляків підтримали жінку в коментарях і запропонували допомогу. Жінці знайшли адвоката і навіть підтримали її фінансово.

Катерина самотужки виховує двох синів, молодший має інвалідність. Каже, найбільше їй прикро, що не змогла захистити своїх дітей від агресії і образ чоловіка. Після того, як випадок став резонансним, поліція взялася його розслідувати.

У серпні агресивний випадок проти українок стався й у Чехії. У місті Пласи невідомий чоловік напав на двох біженок. Одна з жінок розповіла, що він накинувся на них з кулаками після того, як дізнався, що вони з України. На інцидент вже відреагував міністр внутрішніх справ Чехії, засудивши напад.

«Я отримала три удари в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. І після цього одразу ж накинувся на Лілію», – розповіла тоді біженка Тетяна чеському виданню Novinky. В її подруги Лілії після нападу було закривавлене обличчя.