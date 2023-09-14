Прокудін анонсує обов’язкову евакуацію дітей із районів Херсонщини, які «постійно обстрілює» РФ

З деяких населених пунктів Херсонської області обов’язково евакуюють родини з дітьми, повідомив голова регіону Олександр Прокудін 14 вересня.

«На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог», – заявив він.

Прокудін не уточнив, із яких саме населених пунктів планують евакуювати родини з дітьми.

Також місцева Рада оборони змінила тривалість комендантської години – тепер вона триватиме з 20 до 6 години. Крім того, Прокудін анонсував рішення щодо оборони області.

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«Без подробиць, нехай це буде сюрпризом для росіян», – додав голова області.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Наприкінці Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило в п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили евакуацію дітей.

У березні 2023 року Кабінет міністрів схвалив ініціативу з примусової евакуації дітей із зон бойових дій. Вона можлива за рішенням обласних військових адміністрацій, погодженим із військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Обов’язкова евакуація дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або іншого законного представника.