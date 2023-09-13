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З початку вторгнення РФ 650 дітей евакуювали до закордонних клінік на лікування та реабілітацію – МОЗ

Евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни

Із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося направити на лікування та/або реабілітацію за кордон близько чотирьох тисяч українців, серед яких 650 – це постраждалі діти з травмами та з онкологічними захворюваннями, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни.

«Евакуйованими на лікування до закордонних клінік можуть бути діти і дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, онкологічною патологією, а також захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, якщо його доступність наразі значно обмежена…Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. У разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді – пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі», – розповіли у МОЗ.

На сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації на лікування за кордон, зокрема, через: обласний департамент охорони здоров’я; подання особистої заявки через сайт МОЗ; командування Медичних сил Збройних сил України – для поранених військовослужбовців. Більше інформації ТУТ.

Медична евакуація та транспортування громадян здійснюється безоплатно, всі видатки за лікування взяли на себе уряди країн-партнерок, які приймають пацієнтів.

За даними Офісу генпрокурора, понад 1625 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 13 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 503 дитини загинули та понад 1122 були поранені.

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