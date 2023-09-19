Обов’язкова евакуація дітей з деяких районів Херсонщини ще не почалась – речник ОВА

Обов’язкова евакуація дітей із небезпечних населених пунктів Херсонщини, яку раніше анонсували в Херсонській ОВА, досі не почалася, повідомив в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.



Йдеться про 31 населений пункт, які розташовані вздовж правобережжя Дніпра. Рішення про обов’язкову евакуацію дітей ухвалили на Раді оборони Херсонщини, проте, за словами Толоконнікова, важливо спочатку зробити перепис населених пунктів. Нині ж, каже представник Херсонської ОВА, складають списки дітей, які виїхали або залишились у населених пунктах, звідки оголошена евакуація.



«Є вже результати населених пунктів, де немає вже дітей, але потрібно прискорити цей процес.. Потім окремо будемо повідомляти через старост та голів громад, коли в населених пунктах будуть проводитися заходи, тому що ми не будемо офіційно заявляти на своїх ресурсах про збори для того, щоб не наражати людей на небезпеку та обстріли. Будемо проводити евакуацію, а потім оголошувати результат», – заявив Толоконніков.



Речник додає, що на Херсонщині є також люді, які переховують своїх дітей, щоб їх не вивезли.

14 вересня голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що з низки населених пунктів, які постійно обстрілюються російськими силами,оголошена обов’язкова евакуація людей.

Наприкінці серпня Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило в п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили евакуацію дітей.