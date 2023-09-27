Командувач Тарнавський анонсував «добрі новини» на Таврійському напрямку

Під час контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку «варто чекати на добрі новини», повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Таврійський напрямок. Будуть гарні новини», – написав він.

Крім того, Тарнавський зазначив, що українські військові «стабільно просуваються та знищують росіян». Він також показав відео роботи підрозділу аеророзвідки «Кобра».

«На Таврійському напрямку російські окупанти за даними на 26 вересня втратили п’ять складів, 35 одиниць техніки та 190 військових», – уточнив Тарнавський.