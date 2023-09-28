Війська РФ атакували Красногорівку й Костянтинівку на Донеччині – двоє загиблих і декілька поранених

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що війська РФ 28 вересня завдали чергового удару по Донеччині.

«О 12:00 окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по м. Красногорівці. Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік дістали мінно-вибухових травм. Вже за годину російська армія нанесла 2 авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано перелами та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці», – повідомили у прокуратурі.

Також, за даними відомства, у Костянтинівці пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.