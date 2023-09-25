У ЗСУ назвали особливості тактики армії РФ на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку армія РФ продовжує окопуватися, укріплює свої оборонні рубежі та мінує територію, повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Вони (російські військові – ред.) намагаються повернути втрачені позиції, тобто на певних напрямках кидає вперед піхоту, «промацує» нашу оборону», – сказав Штупун.

Він зазначив, що українські військові продовжують відбивати атаки армії РФ у районі Авдіївки. В районі Мар’їнки сили РФ протягом минулої доби 14 разів «безуспішно намагалися захопити позиції ЗСУ».

«Окупанти зазнають втрат і «відриваються» на мирному населенню – б’ють артилерією, «Градами» прямо по Авдіївці», – поінформував речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Крім того, Штупун повідомив, що на Шахтарському напрямку «українські захисники продовжують тримати оборону, завдають ворогу втрат і при найменшій можливості намагаються покращити своє тактичне положення».

Він також зауважив, що на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція ЗСУ.

«Ми успішно відбиваємо атаки противника в районі Роботиного, продовжуємо там закріплюватися на зайнятих раніше рубежах. Схожа ситуація біля Вербового. І там, і там по ворогу б’є наша артилерія», – сказав Штупун.

Загалом, за його словами, за минулу добу на Таврійському напрямку українські захисники виконали 821 вогневе завдання.

«Там загальні втрати ворога склали 176 осіб. Знищено 38 одиниць військової техніки. Серед них: 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та 2 реактивні системи залпового вогню. Також минулої доби Сили оборони знищили 4 склади з боєприпасами та 2 інших важливих об’єкти ворога, які займаються управлінням на певних рівнях», – підсумував він.