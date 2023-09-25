Російська армія з артилерії обстріляла центр Часового Яру – ОВА

Армія РФ атакувала з артилерії центр міста Часів Яр на Донеччині, повідомила Донецька обласна військова адміністрація.

«Центр Часового Яру — під вогнем російської артилерії. Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень — снаряди влучили як у приватний сектор, так і в район кількаповерхової забудови», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні і три багатоквартирні будинки, дитсадок, котельню і промислову будівлю.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, констатували в ОВА.

Місцева влада наголосила: «Часів Яр зараз — одна з найнебезпечніших точок для життя на Донеччині. Усі цивільні повинні евакуюватися — це питання виживання!».

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.