СБУ: підозрюваного в наведенні ракет на завод у Запоріжжі засудили до довічного ув’язнення

Підозрюваного в коригуванні російських ракетних ударів по Запоріжжю засудили до довічного позбавлення волі – про це повідомила Служба безпеки України 25 вересня.

За повідомленням, його затримали в прифронтовій частині Запорізької області в листопаді 2022 року.

«Зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу. Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, після повітряних ударів фігурант фіксував наслідки та передавав їх російським військовим.

Служба безпеки України затримала російського коригувальника, який, за її даними, наводив ракети для повторних ударів по запорізькій критичній інфраструктурі, в листопаді 2022 року.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.