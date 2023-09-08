Удар по Сумах 7 вересня: СБУ заявляє про затримання жінки за коригування вогню

Служба безпеки України повідомляє про затримання жінки за підозрою в коригуванні ударів по Сумах 7 вересня.

За повідомленням, йдеться про громадянку Росії, яка має посвідку на проживання в Україні і живе в Сумах. Після початку повномасштабного вторгнення вона почала «дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу ЗС країни-агресора (відомого як ГРУ)».

«За вказівкою воєнної розвідки РФ їхня поплічниця збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або «втемну» випитувала «потрібні» відомості у своїх знайомих», – йдеться в заяві Служби.

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Також жінка, за даними відомства, шукала однодумців, яким пропонувала співпрацювати з російськими військами.

Їй повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення військових та підбурюванні до державної зради. Як додає СБУ, їй загрожує довічне ув’язнення.

Російські війська завдали удару безпілотником Shahed-136 по Сумах 7 вересня. Були пошкоджені приватний будинок, два магазини та 20 квартир.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.