СБУ: з початку року надійшло понад 2 тисячі фейкових повідомлень про мінування

З початку року надійшло понад 2 тисяч анонімних погроз щодо підриву держустанов, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей, повідомляє у телеграмі Служба безпеки України.



За даними відомства, більшість даних про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ, а також від українських абонентів.



«Встановлено, що для «розсилання» терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує «легкі» гроші», – йдеться у повідомленні.



У СБУ зазначають, що перед відправленням повідомлень про фейкові мінування виконавці отримують від своїх російських кураторів перелік «пріоритетних» об’єктів в Україні, а для анонімності «листів» їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.



Наприклад, у Черкасах викрили двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про «мінування» обласної військової адміністрації та міського торговельного центру. За даними слідства, вони діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували школярів через підконтрольні російські телеграм-канали.



Наразі за цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Від початку вересня у Києві було кілька повідомлень про мінування шкіл, ТРЦ, вокзалів та деяких медичних закладів. Вони виявилися хибними.