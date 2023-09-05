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КМВА: вночі надійшла інформація щодо замінування всіх вокзалів Києва, виявилася хибною

Це було четверте повідомлення про мінування в Києві від початку вересня. 

У Києві вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів, інформація виявилася хибною, повідомляє Київська міська військова адміністрація

«Вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів. Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась – знов хибні виклики. Безпекова ситуація в Києві контрольована», – написав у телеграмі начальник КМВА Сергій Попко.

Він також повідомив, що інформаціящодо замінування усіх торгово-розважальних центрів столиці, про що повідомлялося ввечері 4 вересня, виявилася хибною.

Це було четверте повідомлення про мінування в Києві від початку вересня.

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