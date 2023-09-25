Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Авіаудар по Бериславу: зросла кількість жертв

У Бериславі кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару армії РФ зросла до трьох, уточнив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

У Бериславі кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару армії РФ зросла до трьох, уточнив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими.

Загалом авіаудар російських військових по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка перебуває у лікарні, каже місцевий чиновник.

«Її з уламковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні», – додали в ОВА.

Раніше 25 вересня голова ОВА повідомив, що зранку російська авіація атакувала Берислав, скинувши на місто чотири авіабомби. Спершу було відомо про одного загиблого та декількох травмованих.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG