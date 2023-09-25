Авіаудар по Бериславу: зросла кількість жертв

У Бериславі кількість загиблих внаслідок ранкового авіаудару армії РФ зросла до трьох, уточнив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими.

Загалом авіаудар російських військових по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка перебуває у лікарні, каже місцевий чиновник.

«Її з уламковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні», – додали в ОВА.

Раніше 25 вересня голова ОВА повідомив, що зранку російська авіація атакувала Берислав, скинувши на місто чотири авіабомби. Спершу було відомо про одного загиблого та декількох травмованих.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.