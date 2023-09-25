Прокуратура: в Україні заочно судитимуть російського військового з Криму, який штурмував «Азовсталь»

В Україні заочно судитимуть російського військового з Криму, який у складі 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії брав участь у штурмі позицій українських захисників заводу «Азовсталь». Про це 25 вересня повідомила пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Згідно з повідомленням відомства, українське слідство встановило, що у 2020 році кримчанин підписав контракт і почав службу в армії Росії, після чого отримав звання старшого матроса та увійшов до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти ЧФ РФ.

«Після повномасштабного вторгнення РФ, у складі армії держави-окупанта, він брав активну участь у бойових діях проти українських Сил Оборони. Зокрема, виконував «завдання» ворога щодо захоплення позицій українських захисників на «Азовсталі», – йдеться у повідомленні відомства.

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Українські правоохоронці кваліфікували його дії як державну зраду. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. Його публічні коментарі щодо звинувачення відсутні.

У повідомленні Прокуратури АРК не називаються ім’я та прізвище обвинуваченого, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Євгена Михайлечка.

Раніше пресслужба Прокуратури Автономної Республіки Крим повідомляла, що російський військовий із Криму, якого взяли в полон Збройні сили України, постане перед українським судом за звинуваченням у «державній зраді».

На початку вересня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді кримчанину, якого українські військові взяли в полон у районі Роботиного навесні цього року.