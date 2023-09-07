Слідком РФ: українського військовополоненого на окупованій Донеччині «засудили» до 26 років тюрми

Російський суд на окупованій частині Донецької області засудив українського військового до 26 років ув’язнення, повідомив Слідчий комітет Росії 7 вересня.

За повідомленням, йдеться про водія медичного пункту батальйону оперативного призначення 21-ї окремої бригади Національної гвардії України Костянтина Сичака.

Збройне угруповання «ДНР» звинуватило його в нібито розстрілі цивільного автомобіля в наразі окупованому Маріуполі.

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У листопаді 2022 року видання «Букви» повідомило, що Сичак служив у Нацгвардії з 2014 року, але також часто працював у швидкій медичній допомозі в Маріуполі. За даними журналістів, після початку повномасштабної агресії Росії він долучився до оборони заводу «Азовсталь» і потрапив у полон 19 травня 2022 року.

Російська сторона регулярно звинувачує українських військових у воєнних злочинах проти цивільних. Як правило, доказів цим твердженням Москва не наводить.

У серпні Перший апеляційний суд загальної юрисдикції у столиці Росії Москві підтвердив «вирок» українському правозахиснику, координатору проєкту «Без кордонів» Максиму Буткевичу, якого контрольований Росією так званий «суд» угруповання «ЛНР» «засудив» до 13 років колонії.