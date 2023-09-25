У Херсонській ОВА не підтверджують передислокації «вагнерівців» на лівобережжя Херсонщини 

Підтвердженої інформації щодо передислокації «вагнерівців» на лівий окупований військами РФ берег Херсонщини немає, кажуть у Херсонської обласної військової адміністрації. В ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, це може бути інформаційна-психологічна операція Росії.

За його словами, на лівобережжі Херсонщини відбуваються постійні ротації російських сил, але інформації про присутність ПВК «Вагнер» немає і від громад звідти.

«Це, можливо, також ІПСО від росіян для того, щоб, як кажуть, залякати таким чином людей, що тут їдуть вагнерівці, кадирівці», – розповів Толоконніков.

Останні кілька днів російські телеграм-канали пишуть про те, що бійці ПВК «Вагнер», які тепер перейшли до складу Міноборони Росії нібито їдуть на фронт на окуповану частину Херсонської області. Повідомлялося, що це нібито ініціатива начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що на території Херсонщини сил ПВК «Вагнер» не зафіксовано. Вона припустила, що повідомленнями про буцімто «вагнерівців» у цьому районі російська сторона, найімовірніше, хоче підняти бойовий дух своїх військових через брак резервів.