Спроби контратак армії РФ під Бахмутом та Оріховим провалилися – британська розвідка

Спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом та Оріховим провалися, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Згідно із новим звітом розвідників, останній тиждень російські війська «здійснили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках».

«В обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією», – зазначається у повідомленні.

Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про «крайнє розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках», особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про «непродумані» наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати», кажуть у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, протягом останніх дев’яти місяців «російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції».

«Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ», казав він.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.