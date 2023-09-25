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Спроби контратак армії РФ під Бахмутом та Оріховим провалилися – британська розвідка

Українські артилеристи ведуть вогонь по позиціях армії РФ на лінії фронту під час запеклих боїв біля Бахмуту Донецької області, 13 квітня 2023 року, ілюстративне фото

Спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом та Оріховим провалися, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Згідно із новим звітом розвідників, останній тиждень російські війська «здійснили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках».

«В обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією», – зазначається у повідомленні.

Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про «крайнє розчарування серед тих, хто брав участь у цих контратаках», особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про «непродумані» наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати», кажуть у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, протягом останніх дев’яти місяців «російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції».

«Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух», – зазначають у Міноборони Британії.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ», казав він.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Росія не зможе поповнити втрати танків та артилерії?
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Росія не зможе поповнити втрати танків та артилерії?

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