Прокудін: через російський удар по Бериславу загинули двоє людей

Кількість загиблих у Бериславі внаслідок російської атаки зросла до двох, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 25 вересня.

За його словами, двоє загиблих перебували в будівлі ЖЕКу, яка потрапила під удар:

«Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні».

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Крім того, двоє людей отримали поранення: 55-річний чоловік, який отримав перелом плеча, поранення грудної клітки та живота і перебуває в тяжкому стані. Крім того, 59-річну жінку госпіталізували в травмами спини та ніг.

Раніше 25 вересня голова ОВА повідомив, що зранку російська авіація атакувала Берислав, скинувши на місто чотири авіабомби. Спершу було відомо про одного загиблого та декількох травмованих.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.