На Харківщині водій вантажівки перебуває у тяжкому стані після підриву на вибуховому пристрої – ОВА

У районі села Андріївка Ізюмського району на Харківщині автомобіль КАМАЗ наїхав на вибуховий пристрій, внаслідок чого 62-річний водій зазнав поранення і був шпиталізований у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, інцидент стався вдень 24 вересня.

Як повідомив Синєгубов, російські війська продовжують обстріли Харківщини.

«Сьогодні зранку, близько 6:30, ворог обстріляв місто Куп’янськ, пошкоджено господарчу споруду, сталася пожежа. Без постраждалих. Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів», – написав голова ОВА у телеграмі.

За його словами, в районі сіл Голубівка, Благодатівка, Синельникове і Курилівка Куп’янського району через російські обстріли сталися пожежі, горіли ліси і трава в полях, а в селищі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджена інфраструктура.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.