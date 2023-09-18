Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море – Генштаб ЗСУ

Україна продовжує «зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря», йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Як зазначили Генштабі, міжнародна співпраця з розмінування української акваторії «постійно посилюється».

Ще торік Штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій, що допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці, кажуть українські військові.

Українські військові розповіли, що все це проводилося «відповідно до стандартів НАТО, які українські Сили оборони прагнуть опанувати в повному обсязі та підкреслили, що саме єдині принципи стануть запорукою успішного виконання спільних завдань, а також повністю забезпечать в майбутньому безпеку України від Росії».

«Тому, окрім теоретичної частини, важливим етапом передувало вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами. Вже у 2023 році наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що разом із постійною діючою протимінною групою НАТО «Standing NATO Mine Countermeasures Group» була спланована навчальна операція «щодо розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії». Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання.

«Наразі українські моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати. А до того часу важливо досягти повної взаємосумісності з нашими західними партнерами відповідно до стандартів НАТО», – наголосили в ЗСУ.

Минулого року в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали жителів Одеської області не відвідувати пляжі через те, що вони були заміновані. Повідомляли про загибель і поранення людей через підрив у морі.

У травні цього року в Одеській РВА повідомили про підготовку до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах Одеси. Після підриву греблі на Каховській ГЕС у червні влада заявила про найбільшуекологічну катастрофу в Україні, зокрема забруднення Чорного моря.