Шойгу заявив, що флот Росії отримає 12 нових кораблів цього року

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 15 вересня заявив, що російський флот отримав два нових кораблі цього року і має отримати ще 12 до кінця 2023-го, повідомило російське державне інформаційне агентство «РИА Новости».

ТАСС, інше державне інформаційне агентство, процитувало слова Шойгу про те, що РФ розробляє нові атомні підводні човни та підводні безпілотники.

У липні президент Росії Володимир Путін заявив, що російський флот отримає 30 нових кораблів у 2023 році. У своєму коментарі Шойгу не назвав причину різкого скорочення очікуваних поставок.

У ніч на 13 вересня внаслідок удару українських сил по Севастополю в окупованому Криму були пошкоджені два кораблі російського Чорноморського флоту, які перебували на ремонті. В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.

Про це ж заявила розвідка Великої Британії. Там також зазначили, що існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Через це Чорноморський флот Росії постане перед «серйозною проблемою» щодо підтримки технічного обслуговування флоту, кажуть у розвідці Британії.

«Втрата «Ростова» прибирає один із чотирьох підводних човнів ЧФ Росії – носіїв крилатих ракет, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні й поширенні російської влади на Чорне море і Східне Середземномор’я», – йдеться в повідомленні.

Вранці 14 вересня Стратком ЗСУ заявив про «пошкодження» двох російських патрульних кораблів проєкту 22160 типу «Василій Биков» у Чорному морі.

Міністерство оборони Росії вранці 14 вересня заявило про «спробу атаки» на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергей Котов» в акваторії Чорного моря. У російському відомстві стверджували, що нібито відбили атаку і знищили морські дрони.