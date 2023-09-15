«Катастрофічні пошкодження» – розвідка Британії про удар по кораблях РФ у Севастополі

Розвідка Великої Британії, коментуючи удар по російських кораблях в окупованому Севастополі, заявила, що судна, ймовірно, зазнали значних руйнувань, а щоб їх відновити – будуть потрібні великі кошти і час.

«Вранці 13 вересня 2023 року численні ракети вдарили по судноремонтному заводу «Севморзавод» у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Були уражені десантний корабель «Мінськ» і підводний човен типу «Ростов-на-Дону». Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшило пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що «Мінськ» майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як «Ростов», ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень», – йдеться в повідомленні.

«Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів», – додали в розвідці.

Там також зазначили, що існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Через це Чорноморський флот Росії постане перед «серйозною проблемою» щодо підтримки технічного обслуговування флоту, кажуть у розвідці Британії.

«Втрата «Ростова» прибирає один із чотирьох підводних човнів ЧФ Росії – носіїв крилатих ракет, які відіграли важливу роль у завданні ударів по Україні й поширенні російської влади на Чорне море і Східне Середземномор’я», – йдеться в повідомленні.

У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання, зокрема на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.