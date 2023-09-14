«Корабель – не голка, його не сховаєш» – ВМС про ймовірне переміщення суден РФ із Севастополя для захисту від атак

Росія може відновити пошкоджені у Севастополі кораблі, однак це коштуватиме дорожче, ніж побудувати їх заново. А переміщення суден в інші місця особливо не убезпечить їх від потенційних атак. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він каже: попри те, що на території Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі, вберегти їх від обстрілів не так просто.

«Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий «Лиман» в Керчі або «Феодосія». Заводів вистачає. Але ж корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія», – сказав речник Військово-морських сил.

Також, за його словами, якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російської армії, щоб постачати ресурси на південь України, то тут для військ РФ можуть виникнути проблеми.

«Вони можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті», – каже Плетенчук.

У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання, зокрема на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.