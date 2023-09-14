Стратком ЗСУ заявляє про «пошкодження» 2 російських патрульних кораблів в Чорному морі

Збройні сили України вразили російські кораблі вранці 14 вересня – про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних кораблів увечері в четвер.

За повідомленням, українські війська завдали удару вранці 14 вересня.

«Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василій Биков» окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря», – йдеться в повідомленні.

За даними українського командування, «є певні пошкодження».

Міністерство оборони Росії вранці 14 вересня заявило про «спробу атаки» на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергей Котов» в акваторії Чорного моря. У російському відомстві стверджували, що нібито відбили атаку і знищили морські дрони.

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Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

У ніч на 14 вересня поблизу Євпаторії в окупованому Криму пролунали вибухи. Згодом у Збройних силах України підтвердили удар по місцю розташування російського ракетного комплексу «земля-повітря» поблизу Євпаторії. Його вартість оцінюють у понад мільярд доларів.