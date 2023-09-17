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Столтенберґ вкотре наголосив, що «війна в Україні не завершиться найближчим часом»

Єнс Столтенберґ наголосив, що «всі б хотіли швидкого миру». Але, на його думку, «якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії».

Війна Росії проти України «не завершиться найближчим часом», йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберґа в інтерв’ю для німецької медіагрупи Funke.

Столтенберґ наголосив, що «всі б хотіли швидкого миру». Але, на його думку, «якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії».

«Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде... Якщо президент Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) і Росія складуть зброю, у нас буде мир», – додав генсек НАТО.

Він також висловив упевненість, що «Україна колись приєднається до альянсу».

Столтенберг шкодує, що РФ не зупинили у 2008 і 2014 роках
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Столтенберг шкодує, що РФ не зупинили у 2008 і 2014 роках

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«Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО», – підкреслив Столтенберґ.

Раніше Столтенберґ провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди.

«Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю», – написав Столтенберґ у твітері після розмови.

22 липня Володимир Зеленський повідомив про звернення до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберґа з пропозицією невідкладно скликати раду Україна – НАТО через агресивні дії РФ у Чорному морі.

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