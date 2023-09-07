Прорвуть усі лінії оборони РФ до кінця року? Чому у США змінили думку про наступ ЗСУ

Директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол заявив 7 вересня, що Сили оборони України зможуть прорвати всі лінії російської оборони на Півдні до кінця року.

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«Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс насправді досить значний», – сказав американський розвідник в інтерв'ю The Economist.

За словами Мола, для успіху ЗСУ вкрай важливими є два критичні чинники: запас боєприпасів у Сил оборони, необхідних для роботи артилерії, яка й забезпечує просування, – і погода восени.

Водночас, за словами представника розвідки, США вже готуються до наступного бойового сезону. Навіть за відсутності прориву всіх ліній оборони загарбників Україна зможе розширити плацдарм для наступу навколо Роботиного, утримати свої позиції і підготуватися до прориву наступного, 2024 року.

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Практично одночасно з представником розвідки США наступ України похвалив і генсек НАТО Єнс Столтенберг, оцінивши просування Сил оборони в середньому в 100 метрів на день.

«Українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність та готовність продовжувати цю підтримку», – сказав він.

Головні питання випуску:

Чому розвідспільнота США змінила думку про перспективи українського наступу?

Що для Росії в Україні означатиме прорив усіх її ліній оборони?

І чим Кремль відповість на провал операції з утримання українського Півдня?