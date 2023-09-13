Курт Волкер пояснив, чому в НАТО не квапляться приймати Україну

Країни НАТО переживають, що їм доведеться направляти свої війська на передову, якщо приймуть до альянсу охоплену війною Україну. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України в 2017– 2019 роках Курт Волкер.

«Це можливо? Звичайно можливо. НАТО ухвалює рішення консенсусом членів альянсу. Усі нинішні союзники повинні погодитись. А якщо вони згодні, то можуть робити все, що хочуть. Проблема полягає в отриманні такої згоди. Чи погодяться союзники прийняти Україну, поки ще тривають бої або поки Росія все ще окуповує територію? Вони переживають, що тоді країнам НАТО доведеться направляти війська безпосередньо в Україну, щоб воювати на передовій проти Росії», – сказав Волкер, відповідаючи на запитання «Чи може Україна вступити до альянсу до закінчення війни, не контролюючи частину своїх територій?»

За його словами, тоді «це може перерости у набагато ширшу війну», тому, поки триває військова агресія Росії щодо України, брати Україну в НАТО союзники не хочуть.

«Це не означає, що вони не можуть. Щоб так сталося, потрібно змінити їхню думку, тому що зараз вони бояться цієї ширшої війни», – каже американський дипломат.

Натомість Курт Волкер пропонує українцям звернути увагу на п’яту статтю Договору НАТО. На його думку, вона має велике поле для дискусій, тому варто з’ясувати, що ця стаття може означати для України.

«За що я б сперечався, то це п’ята стаття Договору НАТО, і я закликаю кожного українця дістати договір про НАТО. Це десять статей, дуже коротко, дуже чітко. Дуже легко читається. У п’ятій статті сказано, що напад на одного є нападом на всіх. На агресію проти країни-члена НАТО потрібна колективна та індивідуальна відповідь. Тут не сказано, яка це відповідь. Тому є велике поле для дискусій, що ж це таке», – каже дипломат.

Як приклад, Курт Волкер навів єдиний раз застосування п'ятої статті – терористичний акт 2001 року і розповів якими були дії союзників.

«Єдиний раз, коли застосовувалася п’ята стаття, це був терористичний акт на території США 11 вересня 2001 року. Тоді НАТО застосувало п’яту статтю. Але чи НАТО в цілому вступило тоді десь у війну? Ні. США, Велика Британія та кілька країн відправилися в Афганістан, а потім, коли була проведена стабілізаційна операція, НАТО попросило взятися за операцію Міжнародні сили сприяння безпеці. Отже, якщо ми вдумливі люди, ми можемо разом поговорити з країнами НАТО та Україною і з’ясувати, що п’ята стаття означає для України», – пояснює він.

За його словами, це може збільшити військову допомогу Україні з боку НАТО.

«Що тут має статися? І я не думаю, що це має означати, що Нідерланди надсилатимуть свої війська до Донецька, щоб воювати на лінії фронту проти росіян. Це може означати все, на що ми погодимося і на що пристане Україна. НАТО вже надає значну військову техніку та допомогу Україні. Ми можемо продовжити це. Ймовірно, ми можемо зробити більше, ніж робимо. Ми можемо надати F-16, ми можемо надати ATACMS і ми можемо надати ударні вертольоти. Ми можемо надати інші типи літаків. Ми можемо зробити більше для протиповітряної оборони, можливо, навіть допомогти Україні безпосередньо беручи участь у протиповітряній обороні. Ми можемо зробити більше на морських шляхах, відкрити Одеський порт, по-справжньому, і дозволити судноплавству знову туди повернутися. Це те, в чому можуть допомогти військово-морські сили НАТО», – зазначає Волкер.

За його словами, усі ці речі треба обговорити, узгодити і зробити, за таких умов «членство в НАТО – лише формальність».

У вересні минулого року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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Під час саміту НАТО у липні 2023 року генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.