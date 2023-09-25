Зеленський: «Абрамси» – вже в Україні

Перші американські танки Abrams уже доставлені в Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Хороші новини від міністра (оборони – ред.)Умєрова. «Абрамси» – вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», – написав Зеленський у телеграмі 25 вересня.

21 вересня про те, що перші американські танки M1 Abrams – вже в дорозі до України і прибудуть туди цього тижня, заявив президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Байдена, ці танки будуть передані на додачу до схваленого ним нового пакету допомоги у сфері безпеки на 325 мільйонів доларів.

На початку року Вашингтон пообіцяв Києву 31 танк Abrams. Йдеться про танки, оснащені 120-мм бронебійними снарядами із збідненого урану.

Такі боєприпаси викликають суперечки через можливі проблеми зі здоров’ям у районах, де були застосовані у конфліктах минулого. Втім остаточно не доведено, що саме це стало причиною недуг.

Рішення США надати Україні Abrams змінило раніше висловлену представниками американського Міноборони позицію, що ці танки не підходять для українських військ через складність в експлуатації.