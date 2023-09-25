Супутникові знімки показують ріст активності на ядерному полігоні Росії в Арктиці

Росія значно збільшила кількість конструкцій на віддаленому об’єкті в Арктиці, на якому проводить ядерні випробування – на це вказують супутникові фото, які отримала редакція Радіо Свобода.

Світлини, які отримав і згодом передав Радіо Свобода Інститут міжнародних досліджень Міддлбері, зафіксували нові об’єкти та будівельне обладнання на острівному архіпелагу Нова Земля, розташованому в північній частині Баренцевого моря.

Зображення оприлюднили в рамках звіту, який досліджує зростання будівництва на ядерних полігонах не тільки в Росії, а й у Сполучених Штатах і Китаї. Деталі звіту згодом оприлюднило CNN.

Порівняння знімків, зроблених у липні 2021 року та червні 2023 року, показало великі вантажівки, транспортні контейнери, будівельні крани та будівельні матеріали в селищі Сєвєрний на Новій Землі, згідно з аналізом каліфорнійського Інституту Міддлбері. Схоже, що ця діяльність спрямована щонайменше на дві нові будівлі, одна з яких буде найбільшою в цьому місці.

Таких темпів будівництва на полігоні не було «з моменту завершення ядерних випробувань у 1990-х», зазначили в інституті. Це може вказувати на те, що Росія планує розширити там персонал або використовувати його протягом всього року.

Радянський союз використовував архіпелаг протягом багатьох років ядерних випробувань Холодної війни, в тому числі для детонації найпотужнішого з коли-небудь створених пристроїв – «Цар-бомби» в 1961 році. Дослідницька стаття 2004 року оцінювала кількість ядерних вибухів, які Москва здійснила на островах до 1990 року, у 224.

Росія та Сполучені Штати оголосили мораторій на всі ядерні випробування, обидві країни підписали Всеосяжну заборону на ядерні випробування 1996 року. Однак договір так і не набув чинності, оскільки не було досягнуто мінімальної кількості країн, необхідних для його ратифікації. Росія ратифікувала договір у 2000 році; Сполучені Штати цього ще не зробили.

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Останніми роками Нова Земля опинилася в центрі нової підвищеної уваги аналітиків і дослідників відкритих джерел, зокрема після інциденту в Білому морі 2019 року, де, за словами офіційних осіб США, випадково вибухнула ракета з ядерним двигуном під назвою «Буревісник». Вибух спричинив викид радіації на великі відстані, в тому числі на сусіднє російське місто, і спричинив загибель п’ятьох людей.

Дослідники з Міддлбері також порівняли зображення на Новій Землі із зображеннями з американського випробувального полігону в Неваді, де, за їхніми словами, влада США провела гірничі роботи, аби розширити підземну лабораторію на понад 1000 квадратних футів. Це може свідчити про те, що США мають намір провести нові субкритичні ядерні експерименти – випробування, дозволені за договором про заборону випробувань.

Крім того, дослідники Міддлбері виявили, що останніми роками Китай також розширив будівництво на Лоб-Нор, відомому ядерному полігоні в західній провінції Сіньцзян.

За висновком дослідників, відновлення ядерних випробувань трьома великими ядерними державами дозволить усім їм відновити розробку нової ядерної зброї та «прискорити гонку озброєнь» між собою.