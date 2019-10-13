США: вибух у російському Сєвєродвінську стався при спробі підняти ракету «Буревісник»

Сполучені Штати Америки дійшли до висновку, що вибух на полігоні в Архангельській області Росії, який призвів до викиду радіації і загибелі кількох людей, стався під час підйому з дна Білого моря ракети «Буревісник» з ядерної ракетною установкою. Це випливає з тексту виступу співробітника Держдепартаменту США в одному з комітетів ООН 10 жовтня.

«Вибух ... був результатом ядерної реакції, що виникла під час підйому російської крилатої ракети з ядерною установкою», – йдеться у виступі заступника помічника держсекретаря США Томаса ДіНанно.

Таким чином, офіційно підтверджуються результати розслідування Радіо Свобода, в якому раніше саме ця версія того, що сталося, називалася найбільш вірогідною.

«Ракета лежала на дні Білого моря після її невдалого випробування минулого року, неподалік від великого населеного пункту», – заявив ДіНанно. Йдеться про Сєвєродвінськ, поруч з яким розташований полігон Ньонокса.

Вибух під Сєвєродвінськом стався 8 серпня. Російська влада визнала факт вибуху, короткостроковий викид радіації і загибель людей – п’ятьох співробітників «Росатома» і двох військовослужбовців.

В офіційних повідомленнях йшлося про те, що вибух стався при випробуванні нової техніки з «ізотопним джерелом живлення». Водночас про те, що це за техніка офіційно не повідомлялося.

У різних розслідуваннях називалися різні версії – аж до вибуху самої ракети «Буревісник».

Про ракету, згодом названу «Буревісник», говорив президент Росії Володимир Путін в посланні в березні 2018 року, стверджуючи, що це зброя, яка не має аналогів у світі, здатна фактично необмежений час перебувати в повітрі і змінювати траєкторію польоту.

Випробування цієї ракети засекречені.

ЗМІ, посилаючись на дані розвідок, писали про декілька невдалих випробувань «Буревісника» в Росії, проте ці повідомлення не підтверджені.