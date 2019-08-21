ДСНС: в Україні частіше вимірюють рівень радіації після вибуху на полігоні в Росії

Радіометрична мережа гідрометеорологічної служби України переведена в режим підвищеної готовності, і вимірювання стали проводити частіше після надзвичайної ситуації, що виникла в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області Росії, повідомила 21 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, тепер здійснюється «вимірювання потужності експозиційної дози 4 рази на добу (00:00, 06:00, 09:00, 18:00 UTC);
вимірювання атмосферних випадів щоденно;
відбирання атмосферних аерозолів у Києві, Сновську, Чорнобилі, – щодоби по 12 годин».
«До режиму почащених вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей. Після проведення додаткового прогнозування 12 серпня, з урахуванням змін погодних умов, до режиму почащених вимірювань долучили Одеську область», – інформують у ДСНС.
Про вибух в Архангельській області Росії стало відомо 8 серпня. Уночі 10 серпня державна російська корпорація «Росатом» заявила, що під час випробувань вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міністерство оборони Росії в першому повідомленні стверджувало, що в атмосферу не потрапили шкідливі речовини. При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.
Про стрибок радіації після події повідомляли в адміністрації міста Сєвєродвінськ, але згодом мерія видалила повідомлення.
Внаслідок вибуху загинули щонайменше п'ятеро людей.
На зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня російський лідер Володимир Путін заявив, що загрози через аварію на військовому полігоні під Сєвєродвінськом немає. Підвищення радіаційного фону там теж немає, сказав президент Росії.
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