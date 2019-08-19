Путін вперше прокоментував вибух на військовому полігоні в Архангельської області

Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував вибух на військовому полігоні в Архангельській області.

«Якщо ви маєте на увазі інцидент в Сєвєродвінську, то ніякої загрози там немає, ніякого підвищення [радіаційного] фону там теж не існує. Туди були направлені експерти, у тому числі незалежні, які контролюють ситуацію. Я отримую доповіді від наших експертів – військових і цивільних. Ми серйозних змін там не бачимо, але превентивні заходи вживаються, щоб не було ніяких несподіванок», – сказав Путін.

За його словами, «люди, які, на жаль, постраждали і загинули, безумовно, виконували дуже важливу державну функцію».

У Сарові Нижегородської області Росії 12 серпня поховали п’ятьох співробітників державної корпорації «Росатом», які загинули під час випробувань в Архангельській області 8 серпня. Загиблих представлять до державних нагород, повідомив в ефірі місцевого телеканалу директор базованого в Сарові Російського федерального ядерного центру Валентин Костюков.

Про вибух в Архангельській області стало відомо 8 серпня. Уночі 10 серпня державна російська корпорація «Росатом» заявила, що під час випробувань вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міністерство оборони Росії в першому повідомленні стверджувало, що в атмосферу не потрапили жодні шкідливі речовини. При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.

Про стрибок радіації після події повідомляли в адміністрації міста Сєвєродвінськ, але згодом мерія видалила повідомлення.