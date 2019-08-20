Радіаційний фон в Україні не змінився через вибух на російському полігоні – ДСНС

Радіаційний фон в Україні не змінився після вибуху на російському ракетному полігоні поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області Росії, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України перебуває в своїх звичних межах, у повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас», – повідомили в ДСНС 20 серпня.

Про вибух в Архангельській області Росії стало відомо 8 серпня. Уночі 10 серпня державна російська корпорація «Росатом» заявила, що під час випробувань вибухнула ракета, у двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міністерство оборони Росії в першому повідомленні стверджувало, що в атмосферу не потрапили шкідливі речовини. При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.

Про стрибок радіації після події повідомляли в адміністрації міста Сєвєродвінськ, але згодом мерія видалила повідомлення.

Внаслідок вибуху загинули щонайменше п'ятеро людей.

На зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня російський лідер Володимир Путін заявив, що загрози через аварію на військовому полігоні під Сєвєродвінськом немає. Підвищення радіаційного фону там теж немає, сказав президент Росії.