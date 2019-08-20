У Росії 4 станції моніторингу припинили передачу даних після вибуху в Сєвєродвінську

У Росії загалом чотири моніторингові станції, які входять до міжнародної системи припинили передачу даних після вибуху, який стався 8 серпня на військовому полігоні під Сєвєродвінськом.

Інформація зі станцій на Чукотці та Алтаї не передають інформацію з 13 серпня. Про це The Wall Street Journal повідомив секретар Організації Договору про заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо. Ще раніше перестали передавати дані станції в Дубні та Кірові. Російські чиновники пояснили це проблемами зі зв'язком.

Експерти, опитані виданням, не виключають, що російська влада відключила станції, щоб приховати інформацію про причини вибуху. Коли саме вони відновлять передачу даних, поки не відомо.

До міжнародної мережі входять сотні моніторингових станцій, які відстежують сейсмічні зрушення, звукові коливання та інші зміни, що стосуються ядерних випробувань.

Вибух на полігоні в Архангельській області стався 8 серпня. Загинули щонайменше п'ять співробітників державної корпорації «Росатом». Міністерство оборони Росії не розкрило подробиці випробувань. «Росатом» наполягає, що вибух стався під час робіт з реактивної установкою. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську короткочасно зріс у 16 разів, але протягом дня нормалізувався.

На зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 19 серпня росйський лідер Володимир Путін заявив, що загрози через аварію на військовому полігоні під Сєвєродвінськом немає. Підвищення радіаційного фону там теж немає, сказав президент Росії.