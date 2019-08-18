The Moscow Times: лікарів не попередили про зараження радіацією постраждалих від вибуху в Сєвєродвінську

У Росії лікарів Архангельської обласної лікарні не попередили про те, що троє доставлених в установу постраждалих під час вибуху ракети під Сєвєродвінськом були опромінені радіацією, пише видання The Moscow Times із посиланням на п’ять джерел у лікарні.

За даними журналістів, у одного з лікарів, які працювали з постраждалими, в м’язовій тканині виявлено радіоактивний нуклід цезій-137. Видання також стверджує, що близько 60 співробітників лікарні доправлять у Москву на медичне обстеження.

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Троє постраждалих від вибуху на військовому об’єкті були доставлені до лікарні 8 серпня оголеними і загорнутими в прозорі пластикові мішки, зазначає газета. Вони були у тяжкому стані, але медикам не повідомили, за яких обставин пацієнти зазнали травм.

«Ніхто: ні керівництво лікарні, ні співробітники МОЗ, ні регіональні чиновники, ні губернатор – не повідомляли персоналу про те, що пацієнти заражені радіацією», – сказав виданню один із хірургів лікарні.

Лікарі підозрювали, що доставлені пацієнти могли бути опромінені, але їхні побоювання ніхто не підтвердив, пише видання.

Джерела видання «Медуза» стверджували, що палати, де лежали постраждалі від вибуху, обробили від радіоактивного зараження.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я Росії 17 серпня заявили, що фахівці Федерального медико-біологічного агентства обстежили 91 медичного працівника після інциденту в Сєвєродвінську, і моніторинг не виявив випадків перевищення у них допустимих рівнів радіаційного опромінення.

8 серпня семеро людей загинули на полігоні під Сєвєродвінськом в Архангельській області Росії при випробуванні ракети. Двоє загиблих були військовослужбовцями, п’ять – співробітниками однієї зі структур Росатому. Росгідромет повідомив, що в день вибуху радіаційний фон у Сєвєродвінську короткочасно зріс у 16 разів, але протягом дня нормалізувався. Таку ж інформацію давала пресслужба мерії Сєвєродвінська.

Президент США Дональд Трамп заявив, що на полігоні випробовувалася крилата ракета «Буревісник» з ядерною енергетичною установкою. Офіційно влада Росії не підтверджували, що вибух стався саме на випробуваннях «Буревісника».