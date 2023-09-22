Армія РФ «збирає нові сили» для атак на Лимано-Куп’янському напрямку – речник ЗСУ

Російські військові «збирають нові сили» для проведення атак на Лимано-Куп’янському напрямку, розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

«Там є ще там сили які можуть ефективно застосовуватися. Проте нові кадри збираються з тих, кого їм вдалося зібрати. Про високу якість говорити їх не приходиться», – йдеться у заяві.

За його словами, «противник там завершує підготовку своєї 25-ї армії, також формує штурмові загони які надалі будуть застосовуватися з намаганням прорвати нашу оборону». Євлаш зауважив, що українські військові «постійно укріплюються та продовжують нарощувати наші мінно-інженерні вибухові загородження».

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ уточнив, що російські військові «поки відмовились від тактики м’ясних штурмів під Лиманом та Куп’янськом».

«Зараз ми не спостерігаємо бойових зіткнень, проте артилерія дуже активно застосовується. 556 разів противник гатив за минулу добу по нашим позиціям», – сказав Євлаш.

Раніше, Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ», казав він.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зауважує, що недавнє передислокування російських ВДВ із Бахмута до півдня України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.