Трюдо анонсував «багаторічне зобов’язання» щодо підтримки Канадою України

Канада підтримує українську формулу миру і завершення війни відновлення кордонів України – про це заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо у зверненні до парламенту, на якому присутній президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською.

Трюдо згадав про роль місцевої української спільноти в Канаді в підтримці України, а також зазначив, що країна прийняла понад 175 тисяч українців, які виїхали туди через російську агресію.

«Тут є ті, хто приїхав із Бучі та Харкові, група українських науковців, які знайшли безпеку в Канаді. Їхня експертиза в чистій економіці допомагає світу відмовитися від залежності від викопного палива, взятої на озброєння деспотами на кшталт Путіна», – сказав він.

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За словами Трюдо, за час російської агресії Канада надала близько 9 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Він анонсував «більш довгострокове, багаторічне зобов’язання» з боку Оттави.

«Воно передбачає 650 мільйонів доларів (близько 481 мільйонів доларів США – ред.) протягом трьох років на 50 броньованих автомобілів, в тому числі медичні евакуаційні автомобілі, які будуть вироблені канадськими працівниками в Лондоні, Онтаріо», – сказав він.

Крім того, Канада надішле інструкторів F-16 для пілотів та персоналу і продовжить працювати з партнерами для подальшої підтримки України, додав голова уряду.

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«Нашою найбільшою надією є те, що ви не потребуватиме військової та фінансової допомоги довго, і що мир скоро повернеться. Але це не може бути оманливий мир, заснований на компромісах, нав’язаних агресором. Для сталого миру ми маємо чинити опір Путіну та відкинути його спроби повернути нас до часу правління сили. Сталий мир має чітко встановити, що кордони треба поважати, незалежно від розміру сусідньої армії. Цей мир має відновити право українців вирішувати власне майбутнє», – заявив Трюдо.

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади 22 вересня. Раніше ця поїздка не анонсувалася. Як повідомив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України».