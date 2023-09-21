Індія припинила видавати візи у Канаді на тлі напруженості між країнами

Індія припинила видавати візи у Канаді на тлі напруженості через вбивство канадського громадянина, який був сикхським сепаратистом у західній канадській провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє DPA.



Міністерство закордонних справ Індії під час пресконференції у Нью-Делі повідомило, що візи не видаються з міркувань безпеки.



«Загрози безпеці, з якими стикається наше посольство та консульства в Канаді, вплинули на нормальне функціонування. Відповідно, наше посольство та консульства тимчасово не можуть видавати візи», – повідомило міністерство.



Канада також планує тимчасово скоротити штат свого посольства в Індії, але заявила, що її посольство та консульства залишатимуться відкритими.



Вища комісія Канади в Індії (головне представництво країни) заявила, що продовжуватиме стежити за «безпекою[своїх] місій і персоналу». Є повідомлення, що деякі дипломати отримували погрози «в різних соціальних медіа-платформах». DPA не вдалося негайно зв’язатися з речником канадського посольства.

Індія 20 вересня закликала своїх громадян у Канаді проявляти «максимальну обережність».

Відносини між країнами погіршилися після того, як 18 вересня прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада розслідує «достовірні звинувачення» про потенційну причетність індійських урядових агентів до вбивства Хардіпа Сінгха Ніджара в Британській Колумбії у червні.

Як пише агентство Reuters, влада Канади поки що не пояснила, чому вважає, що Індія може бути причетною.

Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді категорично відкинув підозри Канади в причетності індійських агентів до вбивства.