Індія закликала своїх громадян у Канаді бути обережними на тлі погіршення відносин

Індія 20 вересня закликала своїх громадян у Канаді, особливо студентів, проявляти «максимальну обережність» у той час, як відносини між країнами погіршилися після взаємного вислання дипломатів на тлі суперечки щодо вбивства лідера сикхських сепаратистів.

Напруга зросла після того, як 18 вересня прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада розслідує «достовірні звинувачення» про потенційну причетність індійських урядових агентів до вбивства Хардіпа Сінгха Ніджара в Британській Колумбії у червні.

Як пише агентство Reuters, влада Канади поки що не пояснила, чому вважає, що Індія може бути причетною.

Уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді категорично відкинув підозри Канади в причетності індійських агентів до вбивства.

З 2018 року Індія є найбільшою країною-джерелом іноземних студентів для Канади. За даними Канадського бюро міжнародної освіти, минулого року ця цифра зросла на 47% до майже 320 тисяч, що становить приблизно 40% від загальної кількості іноземних студентів.