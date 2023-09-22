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Зеленський про візит до Канади: «впевнений, буде змістовно»

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі із сенаторами США. Вашингтон, 21 вересня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади.

Він висловив впевненим, що візит «буде змістовним».

«Переговори з прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентаріями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку», – написав він у телеграмі.

Після візиту до США Зеленський прибув до Канади. Хоча раніше ця поїздка не анонсувалася. Як повідомив офіс прем’єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України».

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