Зеленський про візит до Канади: «впевнений, буде змістовно»

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади.

Він висловив впевненим, що візит «буде змістовним».

«Переговори з прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентаріями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку», – написав він у телеграмі.

Після візиту до США Зеленський прибув до Канади. Хоча раніше ця поїздка не анонсувалася. Як повідомив офіс прем’єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України».