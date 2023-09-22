Після США Зеленський прибув до Канади

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Канади, повідомив офіс прем’єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо. Раніше про плани відвідання Канади український лідер не інформував.

«Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 до 22 вересня. Обидва лідери продовжать тісно співпрацювати для зміцнення звʼязків між нашими країнами та сприятимуть тому, щоб український народ міг і надалі захищати себе від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – вказано в повідомленні.

В Оттаві Трюдо зустрінеться з Зеленським, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України, яка продовжує захищати себе від жорстокої російської агресії». Також Зеленський і Трюдо візьмуть участь у церемонії підписання угоди, яка продовжить зміцнення економічних зв'язків між країнами.

Зеленський виступить з промовою в парламенті. Після цього лідери поїдуть до Торонто, де зустрінуться з канадськими бізнес-лідерами.

Також Трюдо і Зеленський візьмуть участь у заході з громадою канадських українців.